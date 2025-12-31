NYT: Украина на переговорах с США в марте была согласна на уступки территорий

Украинские чиновники на переговорах с американскими коллегами в Эр-Рияде 11 марта впервые согласились отказаться от примерно 20% территории страны ради достижения мирного соглашения. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

"Впервые Владимир Зеленский через своих людей передал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представитель США при ООН Майкл Уолтц дал секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову маркер и попросил обозначить возможную будущую границу на карте. Умеров провел черту по линии боевого соприкосновения, обвел Запорожскую атомную станцию и отсек линией Кинбурнскую косу. Он уточнил, что контроль над косой позволит украинским кораблям заходить в порт Николаева. Чиновник США указал, что Украина после принятия такого решения оказалась "в ловушке".

На той встрече также обсуждался статус Крыма. Госсекретарь США Марко Рубио тогда подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы признать Крым российской территорией, однако не будут просить об этом же Украину или Евросоюз.