29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Си Цзиньпин: 2025 год ознаменовался прогрессом в развитии партнерства Китая и России
31 декабря 2025 / 13:15
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Уходящий год ознаменовался прогрессом в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и Россия торжественно отметили 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, в Великой Отечественной войне СССР и Всемирной антифашистской войне, послав миру мощный сигнал о том, что мир, справедливость, а также народ обязательно восторжествуют", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера, который направил новогоднее послание президенту РФ Владимиру Путину.

Си Цзиньпин отметил, что 2025 год также "стал свидетелем уверенных шагов в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху".

От имени правительства и народа КНР он "передал искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу". В завершающемся году лидеры двух стран провели встречи в Москве и Пекине, подробно обсудив ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вместе с тем Си Цзиньпин обратил внимание на успешную реализацию КНР и РФ безвизовой политики, стабильное создание соединяющего их энергетического коридора и динамичное сотрудничество в других областях. 

