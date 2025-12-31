Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Российские войска атаковали объекты энергетики ВПК Украины
31 декабря 2025 / 13:30
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.