Путин отметил высокий уровень отношений России и Киргизии

Отношения Москвы и Бишкека находятся на высоком уровне, страны будут наращивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Об этом сказано в поздравительной телеграмме главы российского государства Владимира Путина, направленной президенту Киргизии Садыру Жапарову.

"Отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Бишкеке. Мы намерены и впредь активно наращивать плодотворное сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также координировать усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", - цитирует поздравление президента РФ пресс-служба киргизского лидера.

Путин отметил, что это отвечает коренным интересам "дружественных народов России и Кыргызстана", а также "идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Евразийском пространстве".

Он также пожелал Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году, а всему народу Киргизии "благополучия и процветания".