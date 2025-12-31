FT: Trump Mobile отложила выпуск золотого телефона на 2026 год

Компания Trump Mobile, являющаяся частью конгломерата президента США Trump Organization, перенесла выпуск мобильного телефона в золотом корпусе на 2026 год. Об этом информировала британская газета Financial Times (FT).

Сообщается, что выпуск устройства откладывается из-за приостановки работы американского правительства в октябре, которая задержала поставки телефонов. Кроме того, есть "высокая вероятность" того, что устройства "не будут отгружены в этом месяце".

В июне 2025 года планировалось, что Trump Organization в августе откроет продажи собственного смартфона T1 Phone в золотом корпусе. Производиться этот аппарат должен был в США. Компания также объявляла о начале предоставления услуг в сфере мобильной связи.

Trump Organization - это конгломерат, работающий, в частности, в сферах строительства, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений. Компания принадлежит президенту США Дональду Трампу. Ей управляют сыновья главы вашингтонской администрации Дональд и Эрик.