Токаев отметил важность наращивания ЕАЭС сотрудничества с внешними партнерами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что Евразийскому экономическому союзу важно продолжать наращивать взаимодействие с внешними партнерами.

"ЕАЭС должен и далее активно наращивать экономическое сотрудничество с внешними партнерами. В 2025 году подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией, а также соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ", - следует из обращения Токаева к главам государств ЕАЭС, распространенного пресс-службой президента.

Он подчеркнул, что это реальный результат совместной работы государств - членов объединения. "В перспективе целесообразно расширять отношения ЕАЭС со странами глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также с авторитетными региональными объединениями", - указал он.

Токаев также заявил о необходимости искоренить практику создания административных барьеров в ЕАЭС. "Важно, чтобы все искусственные ограничения, блокирующие торговлю и развитие отдельных отраслей, запреты на перемещение граждан и очереди грузового транспорта на границах ушли в прошлое. Таможенное регулирование и иные меры государственного контроля не должны применяться в качестве инструмента давления на правительства государств - членов ЕАЭС", - заключил он.

С начала 2026 года Казахстан председательствует в органах ЕАЭС.