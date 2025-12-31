Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 371 беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 371 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотника, 641 зенитный ракетный комплекс, 2 6815 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники.