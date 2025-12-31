Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президенты России и Таджикистана обсудили "безрассудную выходку киевского режима" Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 371 беспилотник ВСУ
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 371 беспилотник ВСУ
31 декабря 2025 / 14:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 371 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотника, 641 зенитный ракетный комплекс, 2 6815 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники. 

