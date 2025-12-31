Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Президенты России и Таджикистана обсудили "безрассудную выходку киевского режима"
31 декабря 2025 / 14:46
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора произвели обмен мнениями по поводу атаки Киева на госрезиденцию российского лидера. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Эмомали Рахмон решительно осудил предпринятую в ночь с 28 на 29 декабря беспрецедентную по масштабу атаку украинских ударных беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Особо отмечено, что эта грубая провокация совершена на фоне интенсивных российско-американских контактов по мирному урегулированию украинского кризиса", - сказано в сообщении.

"Обменявшись мнениями по поводу этой безрассудной выходки киевского режима, главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым, 2026 годом", - указали в Кремле.

Собеседники также затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана. Вместе с тем был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, добавили в пресс-службе.

