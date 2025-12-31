Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 16:46
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
Захарова охарактеризовала Зеленского как "монстра с кровавой слюной" Медведев отметил, что сила России в верности ее духовным основам
Москва
31 декабря 2025 / 16:46
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Жители России назвали главные блюда Нового года
31 декабря 2025 / 14:59
Жители России назвали главные блюда Нового года
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В число главных блюд новогоднего стола у жителей России вошли салат оливье, сельдь под шубой и бутерброды с икрой или красной рыбой. Об этом со ссылкой на аналитические данные исследовательского холдинга "Ромир" сообщает ТАСС.

Отмечается, что для половины россиян обязательным новогодним угощением является мандарин, такой ответ дали 52% сограждан. Почти ту же долю ответов получил салат оливье - его наличие на новогоднем столе считают обязательным 51% респондентов, селедку под шубой назвали обязательным блюдом 39% участников опроса. Вместе с тем бутерброды с икрой или красной рыбой назвали 30% жителей страны.

Шампанское и игристые вина присутствуют на новогоднем столе у 45% опрошенных. Мясные и колбасные деликатесы назвали обязательными 26% респондентов. Холодец или заливное считают неотъемлемой частью новогоднего стола 25% россиян, конфеты - 22%.

Реже в качестве обязательных блюд участники исследования называли соленья (12%), пельмени (7%), утку (7%) и запеченную индейку (5%). Вместе с тем 16% опрошенных заявили, что не имеют обязательных новогодних блюд и каждый год формируют праздничное меню по-разному. 

Исследование проведено в декабре 2025 года в формате онлайн-интервью среди 1,2 тыс. российских граждан старше 18 лет.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
17:16
Захарова охарактеризовала Зеленского как "монстра с кровавой слюной"
16:59
Медведев отметил, что сила России в верности ее духовным основам
16:43
Иностранные граждане не могут служить в МВД России
16:28
Жители Камчатки и Чукотки встретили Новый год
16:15
В России в 2028 году планируют провести микроперепись населения
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 350 военных
15:46
Лукашенко: атака на резиденцию Путина является дичайшим терроризмом на госуровне
15:45
Володин пожелал согражданам счастья, здоровья и Победы в 2026 году
15:32
Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами в декабре 2026 года
15:15
Захарова считает "глупостью года" заявление Стубба о "победе" над СССР
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения