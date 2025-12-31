Жители России назвали главные блюда Нового года

В число главных блюд новогоднего стола у жителей России вошли салат оливье, сельдь под шубой и бутерброды с икрой или красной рыбой. Об этом со ссылкой на аналитические данные исследовательского холдинга "Ромир" сообщает ТАСС.

Отмечается, что для половины россиян обязательным новогодним угощением является мандарин, такой ответ дали 52% сограждан. Почти ту же долю ответов получил салат оливье - его наличие на новогоднем столе считают обязательным 51% респондентов, селедку под шубой назвали обязательным блюдом 39% участников опроса. Вместе с тем бутерброды с икрой или красной рыбой назвали 30% жителей страны.

Шампанское и игристые вина присутствуют на новогоднем столе у 45% опрошенных. Мясные и колбасные деликатесы назвали обязательными 26% респондентов. Холодец или заливное считают неотъемлемой частью новогоднего стола 25% россиян, конфеты - 22%.

Реже в качестве обязательных блюд участники исследования называли соленья (12%), пельмени (7%), утку (7%) и запеченную индейку (5%). Вместе с тем 16% опрошенных заявили, что не имеют обязательных новогодних блюд и каждый год формируют праздничное меню по-разному.

Исследование проведено в декабре 2025 года в формате онлайн-интервью среди 1,2 тыс. российских граждан старше 18 лет.