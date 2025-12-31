Заявление президента Финляндии Александера Стубба о "победе" над Советским Союзом в 1944 году стало "глупостью года". Соответствующую точку зрения выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

"Бывает, глупость поражает. Незнание фактуры, особенно когда они рассуждают на темы, которые касаются их собственных стран. Вот я думаю, что по степени какой-то неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз, что ли, победили, или что они там сделали", - отметила она, отвечая на вопрос о том, какое заявление западных лидеров шокировало ее более всего в 2025 году.

"Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем такой несинхронный, между силами добра и зла. Они никак не могли сразу определиться с тем, какую сторону истории занимать, и занимали разную позицию, в том числе и коллаборационистское отношение к Третьему рейху. А потом, не без усилий СССР, встроились в правильные рамки, чем себе обеспечили несколько десятилетий непозорного существования в ХХ веке", - указала Захарова.

Ранее Стубб, комментируя договор с Советским Союзом, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с СССР, так как сохранила независимость.