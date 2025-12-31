Россия готовится к участию в саммите G20 в Майами в декабре 2026 года

Россия готовится принять активное участие в саммите Группы двадцати (G20) в Майами 14-15 декабря 2026 года. На это обратил внимание посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майами 14-15 декабря на соответствующем уровне", - указал дипломат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что координация комплексных российских усилий "будет осуществляться специальной межведомственная комиссией по проблематике G20 под руководством шерпы Светланы Лукаш".

"Наиболее плотно в дискуссионный процесс и формирование итоговых документов будут вовлечены администрация президента, МИД, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Центробанк наряду с РСПП по линии "деловой двадцатки". Нацелены на тесное, продуктивное и равноправное взаимодействие с партнерами по для выхода на весомые практические результаты", - заявил Бердыев.

Особое внимание планируется уделить "укреплению мирохозяйственной системы, торговых и финансовых механизмов с учетом интересов стран глобального Юга/Востока на деполитизированной основе", добавил он.