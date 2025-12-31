Лукашенко: атака на резиденцию Путина является дичайшим терроризмом на госуровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку с применением БПЛА на резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом на государственном уровне.

"Это дичайший терроризм - на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сегодня преподносится. И я думаю о том, кому это надо?" - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров информировал о том, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 беспилотника на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все БПЛА были нейтрализованы.