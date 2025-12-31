Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Лукашенко: атака на резиденцию Путина является дичайшим терроризмом на госуровне
31 декабря 2025 / 15:46
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку с применением БПЛА на резиденцию главы российского государства Владимира Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом на государственном уровне.
"Это дичайший терроризм - на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сегодня преподносится. И я думаю о том, кому это надо?" - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров информировал о том, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 беспилотника на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все БПЛА были нейтрализованы.