Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО) составили около 1 350 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили до 210 военнослужащих и 12 автомобилей, в зоне ответственности группировки "Запад" - до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" и 16 автомобилей, а в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли более 210 военных, девять боевых бронемашин и 11 автомобилей.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" за сутки составили до 500 военнослужащих, боевая бронемашина и восемь автомобилей. В зоне ответственности "Востока" противник потерял до 190 военных, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей. А на направлении группировки "Днепр" нейтрализовано свыше 50 украинских военнослужащих и пять автомобилей, указали в МО РФ.