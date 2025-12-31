Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
В России в 2028 году планируют провести микроперепись населения
31 декабря 2025 / 16:15
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Российские власти планируют в 2028 году провести микроперепись населения. Об этом со ссылкой на утвержденный правительством план мероприятий сообщает ТАСС.
Планируется "подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5%". Ответственные - Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры, Социальный фонд России.
Ожидается, что по итогам микропереписи будет получена и обнародована актуальная статистическая информация по социальным и демографическим характеристикам населения РФ.