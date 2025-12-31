Жители Камчатки и Чукотки встретили Новый год

В самых восточных регионах России на Камчатке и Чукотке началось празднование 2026 года, на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

На главной площади города воинской славы - в Петропавловске-Камчатском, в 22:00 (13:00 мск) началась праздничная новогодняя программа. Гостей праздника ждет выступление лучших творческих коллективов города, конкурсы с призами и интерактивы. На центральной открыт фудкорт. Всех желающих угощают горячим чаем, а в полночь в небо над городом взмыл праздничный фейерверк.

На Чукотке основные новогодние мероприятия проходят у окружного Дома народного творчества в Анадыре. В час ночи на главной площади начнутся уличные гуляния. В программе - хороводы, игры, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Утром 1 января жителей и гостей округа приглашают на забег на 2026 м.