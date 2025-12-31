Иностранные граждане не могут служить в МВД России

Сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства иностранного государства либо вида на жительство другого государства. На это обратила внимание официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, накануне администраторы ряда Telegram-каналов распространили сообщения о том, что МВД России якобы планирует провести эксперимент по привлечению на службу в полицию иностранцев. "Эти утверждения не соответствуют действительности", - указала Волк в Мах.

Она отметила, что в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14 закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.