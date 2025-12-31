Медведев отметил, что сила России в верности ее духовным основам

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накануне Нового года в своем видеопоздравлении напомнил россиянам, что сила России заключается в верности ее духовным основам. Соответствующий ролик размещен в его Telegram-канале.

"Вся история нашей страны доказывает, что сила России в верности нашим духовным основам. Они - в умении хранить правду истории, стойко преодолевать испытания и твердой уверенности в своей правоте", - отметил политик.

Он также обратил внимание, что, стоя на пороге 2026 года, каждый россиянин подводит итоги и размышляет над тем, что сделано и что еще предстоит свершить.

"2025 год стал для страны особенным. Это был Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Мы увидели, что время не разъединяет поколения, а сближает их. Подвиги тех, кто отстоял свободу Родины в суровое время Великой Отечественной войны и мужество тех, кто защищает Россию от врагов сегодня, - это все наш общий путь, одна нравственная высота и единая ответственность за будущее нашей страны. Это код русского мира", - подчеркнул Медведев.