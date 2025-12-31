Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала Владимира Зеленского монстром, который дышит Западу в затылок и капает кровавой слюной.

Она отметила, что западное сообщество начало видеть в Зеленском уже не "борца за демократию и воина света", а называть происходящее коррупцией. "Да, страшно им. И будет еще страшнее, поскольку тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок. Это уже нужно понимать, так как он вот этой кровавой слюной уже на них капает", - указала дипломат.

Вместе с тем она акцентировала внимание, что перебрасывавшееся Западом оружие "разлетелось по многим уголкам планеты". "Поэтому нужно уже просыпаться, им нужно уже понимать, что с ними сделали и намереваются сделать дальше", - добавила Захарова.