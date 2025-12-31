Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 16:59
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
В Евросоюзе отказались верить в атаку Киева на резиденцию президента РФ Россиянам предложили давать дополнительные дни отпуска за смену в новогоднюю ночь
Москва
31 декабря 2025 / 16:59
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Политика и религия
Политика
Захарова охарактеризовала Зеленского как "монстра с кровавой слюной"
31 декабря 2025 / 17:16
Захарова охарактеризовала Зеленского как "монстра с кровавой слюной"
© ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала Владимира Зеленского монстром, который дышит Западу в затылок и капает кровавой слюной.

Она отметила, что западное сообщество начало видеть в Зеленском уже не "борца за демократию и воина света", а называть происходящее коррупцией. "Да, страшно им. И будет еще страшнее, поскольку тот монстр, которого они воспитали, он им дышит в затылок. Это уже нужно понимать, так как он вот этой кровавой слюной уже на них капает", - указала дипломат.

Вместе с тем она акцентировала внимание, что перебрасывавшееся Западом оружие "разлетелось по многим уголкам планеты". "Поэтому нужно уже просыпаться, им нужно уже понимать, что с ними сделали и намереваются сделать дальше", - добавила Захарова. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
17:45
В Евросоюзе отказались верить в атаку Киева на резиденцию президента РФ
17:32
Россиянам предложили давать дополнительные дни отпуска за смену в новогоднюю ночь
17:16
Захарова охарактеризовала Зеленского как "монстра с кровавой слюной"
16:59
Медведев отметил, что сила России в верности ее духовным основам
16:43
Иностранные граждане не могут служить в МВД России
16:28
Жители Камчатки и Чукотки встретили Новый год
16:15
В России в 2028 году планируют провести микроперепись населения
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 350 военных
15:46
Лукашенко: атака на резиденцию Путина является дичайшим терроризмом на госуровне
15:45
Володин пожелал согражданам счастья, здоровья и Победы в 2026 году
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения