Россиянам предложили давать дополнительные дни отпуска за смену в новогоднюю ночь

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру труда Антону Котякову с предложением предоставлять три дополнительных дня к отпуску для тех, кто отработал новогоднюю ночь. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что ежегодно привлекаются к работе в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января значительное число работников различных сфер - здравоохранения, экстренных служб, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и др.

Авторы инициативы обращают внимание, что в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере, а при определенных условиях вместо повышенной оплаты работнику может предоставляться другой день отдыха. Однако единых дополнительных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь действующим трудовым законодательством не предусмотрено - эта работа компенсируется на общих основаниях, как и труд в любой другой праздничный день, отмечают депутаты.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января", - следует из текста письма.

По мнению парламентариев, реализация этой инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьей, повысит мотивацию работников и снизит кадровую напряженность в критически важных сферах, а также будет восприниматься как мера общественного признания и поддержки людей, обеспечивающих безопасность и бесперебойную работу инфраструктуры в праздничные дни.