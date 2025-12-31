В Евросоюзе отказались верить в атаку Киева на резиденцию президента РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась верить в факт украинской атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, "никто не должен соглашаться" с предъявленными фактами атаки на резиденцию российского лидера, которые глава евродипломатии назвала "необоснованными утверждениями" Москвы.

Это "намеренное отвлечение внимания с целью сорвать мирный процесс", указала Каллас в соцсети X.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров информировал о том, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с применением 91 беспилотника на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Он отметил, что все БПЛА были нейтрализованы.