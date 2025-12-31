Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Общество
Всероссийский Дед Мороз поздравил жителей страны с Новым годом
31 декабря 2025 / 17:59
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области поздравил жителей страны с 2026-м годом.
"Дорогие мои друзья, всю нашу большую и необъятную страну поздравляю с Новым годом, с новым счастьем и всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы желания исполнились, мечты сбылись. С Новым годом, с новым счастьем!" - сказал он.
Некоторое время назад Дед Мороз призвал россиян быть энергичными и добрыми в новом году и перенять хорошую огненную энергию лошади, открыв ей сердце и душу.