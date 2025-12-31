Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
NYT: Трамп после парада Победы в Москве отметил, что Россия выглядит непобедимой
31 декабря 2025 / 18:16
NYT: Трамп после парада Победы в Москве отметил, что Россия выглядит непобедимой
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, посмотрев трансляцию парада Победы 9 мая в Москве, отметил, что Россия "выглядит непобедимой". Об этом информировала газета The New York Times.

Издание также обращает внимание, что американский лидер при оценке рычагов влияния для заключения сделок всегда был убежден, что преимущество находится на стороне сильнейшего.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявлял, что президент РФ Владимир Путин и Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.

