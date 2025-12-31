Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 18:18
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
Москва
31 декабря 2025 / 18:18
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Союз России и Белоруссии / СВО
Безопасность
Лукашенко: "Орешник" в 2024 году "за минуту" уничтожил "Южмаш"
31 декабря 2025 / 18:32
Лукашенко: "Орешник" в 2024 году "за минуту" уничтожил "Южмаш"
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что удар "Орешником" по заводу "Южмаш" в 2024 году "за минуту" уничтожил это предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины.

21 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о том, что в качестве реакции на применение против России западного дальнобойного оружия были впервые применены новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".

"Огромное предприятие, было уникальнейшее в СССР, там 5-7 этажей под землей. И вот "Орешник" нанес по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту", - отметил Лукашенко во время посещения холдинга "Горизонт". Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:25
Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО
19:59
The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
19:45
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
19:29
Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность атак по Ирану в 2026 году
19:15
Орбан: 2026 год станет определяющим для Европы с точки зрения войны и мира
18:57
Медведев пожелал благополучия народу великой России
18:45
Захарова поделилась записью премьеры своей песни
18:32
Лукашенко: "Орешник" в 2024 году "за минуту" уничтожил "Южмаш"
18:16
NYT: Трамп после парада Победы в Москве отметил, что Россия выглядит непобедимой
17:59
Всероссийский Дед Мороз поздравил жителей страны с Новым годом
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения