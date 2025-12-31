Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что удар "Орешником" по заводу "Южмаш" в 2024 году "за минуту" уничтожил это предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины.

21 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о том, что в качестве реакции на применение против России западного дальнобойного оружия были впервые применены новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".

"Огромное предприятие, было уникальнейшее в СССР, там 5-7 этажей под землей. И вот "Орешник" нанес по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту", - отметил Лукашенко во время посещения холдинга "Горизонт". Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.