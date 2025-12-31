Захарова поделилась записью премьеры своей песни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Telegram-канале видеозаписью премьеры песни "Главная роль" на ее текст, которую исполнил Филипп Киркоров.

"Как много зависит от нас, окружающих, когда речь идет о тех, кого мы осуждаем. Может, в Новом году случится чудо, и каждый из нас по мере сил, прежде чем осудить, спросит себя: "А что я сделал, чтобы помочь открыть "ту дверь", а не столкнуть в яму, что, конечно, всегда проще?" - написала Захарова.

Она отметила, что в ее день рождения состоялся творческий вечер в помощь храму Архангела Михаила в деревне Тараканово, на котором с песнями на ее слова выступили Валерия, Зара, Катя Лель, Люся Чеботина и другие.

"А завершилось все премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров - "Главная роль". Делюсь", - указала дипломат.