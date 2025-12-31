Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 18:19
Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
Москва
31 декабря 2025 / 18:19
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Общество
Общество
Медведев пожелал благополучия народу великой России
31 декабря 2025 / 18:57
Медведев пожелал благополучия народу великой России
© Официальный Telegram-канал замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с наступающим Новым годом и пожелал благополучия народу великой и непобедимой России. Соответствующее видеообращение размещено в Telegram-канале политика.

"Трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нашего нового опыта, на основании которого мы уверенно идем вперед", - подчеркнул он.

"Пусть в эти праздничные новогодние дни в каждом доме царит надежда и гармония. Пусть свет рождественской звезды ведет нас к теплу, согласию и счастью. Пусть сердца будут открыты для благих дел и помыслов, для самых глубоких искренних чувств, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким. Благополучие каждой семье и всему народу нашей великой и непобедимой России. Пусть все будет хорошо!" - заявил Медведев. 

20:25
Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО
19:59
The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
19:45
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
19:29
Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность атак по Ирану в 2026 году
19:15
Орбан: 2026 год станет определяющим для Европы с точки зрения войны и мира
18:57
Медведев пожелал благополучия народу великой России
18:45
Захарова поделилась записью премьеры своей песни
18:32
Лукашенко: "Орешник" в 2024 году "за минуту" уничтожил "Южмаш"
18:16
NYT: Трамп после парада Победы в Москве отметил, что Россия выглядит непобедимой
17:59
Всероссийский Дед Мороз поздравил жителей страны с Новым годом
