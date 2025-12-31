Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Орбан: 2026 год станет определяющим для Европы с точки зрения войны и мира
31 декабря 2025 / 19:15
Орбан: 2026 год станет определяющим для Европы с точки зрения войны и мира
© AP Photo/ Vladimir Voronin/ТАСС

Уходящий год был переломным, а 2026-й станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги 2025 года в интервью телеканалу М1.

По его словам, возвращение на пост президента США республиканца Дональда Трампа породило ожидания мирного урегулирования конфликта на Украине, однако лидеры Европейского союза не поддержали его усилия, решив продолжить военную помощь Киеву. "2025 год был переломным, так как впервые за все время моего участия в международной политике, американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности", - указал Орбан.

Он отметил, что этим стратегическим вопросом является война, которая может разразиться в Европе, если ЕС продолжит военную помощь Украине и перейдет к прямой конфронтации с Россией. "2026 год станет годом принятия военного решения", - полагает он.

Вместе с тем глава венгерского правительства заверил, что если его кабмин останется у власти по итогам парламентских выборов, которые состоятся в апреле 2026 года, то Венгрия по-прежнему будет находиться "на стороне мира". Если же победит оппозиция, ориентирующаяся на нынешнюю администрацию ЕС, то страна может быть втянута в военный конфликт. "Нам предстоит решить, будем ли мы поддерживать мирные усилия США или военные планы Брюсселя", - заключил политик. 

