Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность атак по Ирану в 2026 году
31 декабря 2025 / 19:29
Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность атак по Ирану в 2026 году
© Abir Sultan/ Pool Photo via AP/ТАСС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече 29 декабря в штате Флорида обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году. Об этом информировал американский портал Axios.

Как заявил его источник из числа американских должностных лиц, Трамп, по всей видимости, поддержит нанесение таких ударов, если Вашингтон сочтет, что Тегеран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Но "напряженность будет связана с тем, чтобы прийти к согласию, что именно означает восстановление", указал чиновник.

Согласно публикации, Трамп и Нетаньяху не достигли конкретных договоренностей относительно сроков возможных новых ударов со стороны США и Израиля, а также критериев для их нанесения.

По информации портала, глава правительства еврейского государства на упомянутой встрече в поместье американского лидера Мар-а-Лаго также согласился перейти к реализации второго этапа представленного Трампом мирного плана по сектору Газа. "Трамп пообещал Нетаньяху, что позволит Израилю применить военную силу в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, если оно не начнет разоружение", - указывается в материале.

В понедельник Трамп в ходе совместной с Нетаньяху пресс-конференции по итогам их консультаций заявил, что ХАМАС будет отведено "очень небольшое время" на разоружение, в противном случае движению "придется заплатить чертовски высокую цену". 

