В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Согласно информации национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.