Общество
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
31 декабря 2025 / 19:45
© Сергей Бобылев/ ТАСС
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Согласно информации национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.