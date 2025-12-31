Британская газета The Guardian представила список фильмов, которые, по мнению издания, следует посмотреть в канун Нового года. В подборку включена советская картина "Ирония судьбы, или С легким паром!", выпущенная в 1975 году.

Кинокритик Фил Хоуд охарактеризовал фильм как новогоднюю классику, "известную каждому русскому", отметив сюжет картины, "славянскую меланхолию" и песни композитора Микаэла Таривердиева.

В перечень The Guardian также включены "Квартира" и "Бульвар Сансет" Билли Уайлдера, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Приключение "Посейдона" Рональда Нима, "Когда Гарри встретил Салли..." Роба Райнера, трилогия "Властелин колец" Питера Джексона, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Дни радио" Вуди Аллена и "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона.