Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 18:31
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
Welt: Бельгия и Франция выступают против ограничений импорта российского урана Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО
Москва
31 декабря 2025 / 18:31
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Многополярный мир
Общество
The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
31 декабря 2025 / 19:59
The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
© Bayhu19/ Shutterstock/ Shift Drive/ТАСС

Британская газета The Guardian представила список фильмов, которые, по мнению издания, следует посмотреть в канун Нового года. В подборку включена советская картина "Ирония судьбы, или С легким паром!", выпущенная в 1975 году.

Кинокритик Фил Хоуд охарактеризовал фильм как новогоднюю классику, "известную каждому русскому", отметив сюжет картины, "славянскую меланхолию" и песни композитора Микаэла Таривердиева.

В перечень The Guardian также включены "Квартира" и "Бульвар Сансет" Билли Уайлдера, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Приключение "Посейдона" Рональда Нима, "Когда Гарри встретил Салли..." Роба Райнера, трилогия "Властелин колец" Питера Джексона, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Дни радио" Вуди Аллена и "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:39
Welt: Бельгия и Франция выступают против ограничений импорта российского урана
20:25
Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО
19:59
The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
19:45
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
19:29
Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность атак по Ирану в 2026 году
19:15
Орбан: 2026 год станет определяющим для Европы с точки зрения войны и мира
18:57
Медведев пожелал благополучия народу великой России
18:45
Захарова поделилась записью премьеры своей песни
18:32
Лукашенко: "Орешник" в 2024 году "за минуту" уничтожил "Южмаш"
18:16
NYT: Трамп после парада Победы в Москве отметил, что Россия выглядит непобедимой
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения