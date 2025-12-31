Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Общество
The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
31 декабря 2025 / 19:59
© Bayhu19/ Shutterstock/ Shift Drive/ТАСС
Британская газета The Guardian представила список фильмов, которые, по мнению издания, следует посмотреть в канун Нового года. В подборку включена советская картина "Ирония судьбы, или С легким паром!", выпущенная в 1975 году.
Кинокритик Фил Хоуд охарактеризовал фильм как новогоднюю классику, "известную каждому русскому", отметив сюжет картины, "славянскую меланхолию" и песни композитора Микаэла Таривердиева.
В перечень The Guardian также включены "Квартира" и "Бульвар Сансет" Билли Уайлдера, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Приключение "Посейдона" Рональда Нима, "Когда Гарри встретил Салли..." Роба Райнера, трилогия "Властелин колец" Питера Джексона, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Дни радио" Вуди Аллена и "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона.