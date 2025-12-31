Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО

Венгрия намерена и дальше противостоять планам Запада, нацеленным на эскалацию конфликта на Украине, но это не значит, что она планирует выходить из НАТО или ЕС. На этом акцентировал внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги 2025 года в интервью телеканалу М1.

По его словам, "Венгрия достаточно сильна для того, чтобы оставаться в стороне от войны и пойти ради этого против Брюсселя, а если потребуется, то и против всего западного мира". Орбан отметил, что еще год назад, до возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Будапешту приходилось отбиваться от нападок не только лидеров ЕС, но и администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.

Вместе с тем это не означает, что страна рассматривает возможность выхода из ЕС или НАТО, подчеркнул глава венгерского правительства. На вопрос о возможности объявления нейтралитета и неприсоединения к каким-либо союзам, он ответил: "Это не наша цель".

"Мы хотим оставаться частью западной системы альянсов, но стремимся к тому, чтобы политические решения принимались на основе здравого смысла. Мы не желаем выходить из западной системы альянсов, но хотим, чтобы разумные решения принимались как в ЕС, так и в штаб-квартире НАТО", - добавил премьер.