Welt: Бельгия и Франция выступают против ограничений импорта российского урана

Страны Европейского союза планируют принять 20-й по счету пакет санкций в отношении России, при этом Бельгия и Франция выступают против обсуждаемого запрета на импорт урана из РФ. Об этом пишет газета Die Welt, ссылаясь на дипломатические источники в сообществе.

По данным издания, запланировано расширение санкционного списка лиц и организаций. Рестрикции, как и ранее, будут подразумевать запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения. Вместе с тем предусмотрены новые ограничения в энергетической сфере и в банковском секторе, а также меры по борьбе с обходом санкций. Кроме того, обсуждается запрет на импорт урана из России, однако против этого выступают Бельгия и Франция.

Отмечается, что последний санкционный пакет был принят 23 октября. Перед католическим Рождеством ЕС также включил в санкционный список 41 судно.