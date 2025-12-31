Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 декабря 2025 / 19:50
КОТИРОВКИ
USD
31/12
78.2267
EUR
31/12
92.0938
Новости часа
Путин поздравил россиян с Новым годом В России продлят бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров
Москва
31 декабря 2025 / 19:50
Котировки
USD
31/12
78.2267
0.0000
EUR
31/12
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Антироссийские санкции
Политика
Welt: Бельгия и Франция выступают против ограничений импорта российского урана
31 декабря 2025 / 20:39
Welt: Бельгия и Франция выступают против ограничений импорта российского урана
© Евгений Курсков/ ТАСС

Страны Европейского союза планируют принять 20-й по счету пакет санкций в отношении России, при этом Бельгия и Франция выступают против обсуждаемого запрета на импорт урана из РФ. Об этом пишет газета Die Welt, ссылаясь на дипломатические источники в сообществе.

По данным издания, запланировано расширение санкционного списка лиц и организаций. Рестрикции, как и ранее, будут подразумевать запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения. Вместе с тем предусмотрены новые ограничения в энергетической сфере и в банковском секторе, а также меры по борьбе с обходом санкций. Кроме того, обсуждается запрет на импорт урана из России, однако против этого выступают Бельгия и Франция.

Отмечается, что последний санкционный пакет был принят 23 октября. Перед католическим Рождеством ЕС также включил в санкционный список 41 судно. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
21:36
Путин поздравил россиян с Новым годом
20:59
В России продлят бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров
20:39
Welt: Бельгия и Франция выступают против ограничений импорта российского урана
20:25
Орбан заявил, что Венгрия не планирует выходить из ЕС и НАТО
19:59
The Guardian добавила "Иронию судьбы" в подборку лучших новогодних фильмов
19:45
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
19:29
Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность атак по Ирану в 2026 году
19:15
Орбан: 2026 год станет определяющим для Европы с точки зрения войны и мира
18:57
Медведев пожелал благополучия народу великой России
18:45
Захарова поделилась записью премьеры своей песни
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения