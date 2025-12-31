Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В России продлят бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров
31 декабря 2025 / 20:59
В России продлят бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров
© Александр Щербак/ ТАСС

Правительство РФ поддержало продление на 2026 год возможности бесплатного проезда по платным трассам для произведенных в стране электромобилей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров при общении с журналистами.

Он отметил, что по итогам 2025 года объем предоставленных льгот составил порядка 40,3 млн рублей, бесплатный проезд - один из стимулов в принятии гражданами решения о приобретении электромобиля и способствует росту производства этого вида транспорта в России.

"В этой связи мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране, на 2026 год", - указал вице-премьер.

Вместе с тем, по его словам, эта мера востребована таксопарками и операторами электрозарядных станций. Так, продление бесплатного проезда позволит поддержать реализацию инвестиционных программ таксомоторных парков по закупке отечественных электромобилей, а также простимулирует реализацию планов по расширению сети быстрых электрозарядных станций на платных дорогах.

