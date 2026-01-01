Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших при атаке ВСУ
1 января 2026 / 10:19
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших при атаке ВСУ
© Пресс-служба губернатора Херсонской области/ТАСС

В медучреждениях Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших после атаки БПЛА, среди них 2 ребенка. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, жертвами которой стали 24 человека и еще 50 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели свыше 20 мирных жителей Херсонской области.

"В больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них 2 детей. Состояние шестерых пострадавших, в том числе детей, оценивается как тяжелое", - указал Кузнецов.

По его словам, организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава РФ. Оказание необходимой медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф. 

