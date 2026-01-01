Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принял присягу

Демократ Зохран Мамдани 31 декабря официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка после победы на выборах в ноябре. Об этом информировало агентство Associated Press.

Церемония состоялась в закрытом формате на станции метро Old City Hall близ здания мэрии на Манхэттене. Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, в связи с этим использовался Коран. Принимала присягу генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Церемония вступления в должность, совмещенная с праздничными мероприятиями, состоится 1 января у здания мэрии.

Выборы мэра Нью-Йорка прошли 4 ноября 2025 года. Президент США Дональд Трамп призывал избирателей голосовать за независимого кандидата Эндрю Куомо и грозил в случае победы его соперника ограничить выделение федеральных средств на нужды города. Мамдани, которого американский лидер считает коммунистом, причисляет себя к "демократическим социалистам".