Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины.

"Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее - семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод", - сказал он, выступая с новогодним обращением к согражданам.

Лукашенко подчеркнул, что без любви к женщине, девушке настоящей любви быть не может. "Пусть в каждом нашем городке, в каждой небольшой деревеньке найдется уголок, где можно, просто оставшись в тишине, почувствовать: "Я дома. Я на своей земле. И я здесь не случайно", - указал он.