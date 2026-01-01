Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
/ Россия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Безопасность
Россия принимает председательство в ОДКБ в 2026 году
1 января 2026 / 11:20
Россия принимает председательство в ОДКБ в 2026 году
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году переходит от Киргизии к России.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва в связи с этим будет делать все для укрепления организации, эта работа станет продолжением сделанного Киргизией. Он обратил внимание, что ОДКБ за прошедшее десятилетие превратилась в авторитетную региональную структуру, которая "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц".

Кроме того, с 1 января на пост генерального секретаря заступает Таалатбек Масадыков. На этой должности он сменит Имангали Тасмагамбетова, который был генсеком в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что саммит ОДКБ состоится Москве 11 ноября 2026 года.

