Россия принимает председательство в ОДКБ в 2026 году

Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году переходит от Киргизии к России.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва в связи с этим будет делать все для укрепления организации, эта работа станет продолжением сделанного Киргизией. Он обратил внимание, что ОДКБ за прошедшее десятилетие превратилась в авторитетную региональную структуру, которая "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц".

Кроме того, с 1 января на пост генерального секретаря заступает Таалатбек Масадыков. На этой должности он сменит Имангали Тасмагамбетова, который был генсеком в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что саммит ОДКБ состоится Москве 11 ноября 2026 года.