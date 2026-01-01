Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 января 2026 / 15:41
Закон о круглогодичном призыве на военную службу в РФ вступил в силу Мишустин поздравил сограждан с Новым годом и Рождеством
Москва
1 января 2026 / 15:41
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
В России начался самый "нерабочий" за пять лет январь
1 января 2026 / 11:37
В России начался самый "нерабочий" за пять лет январь
© Марина Лысцева/ ТАСС

Начавшийся месяц в России станет самым "нерабочим" за последние пять лет, обращает внимание ТАСС.

Некоторое время назад глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечал в беседе с ТАСС, что в январе 2026 года будет всего 15 рабочих дней, а "остальное - это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни".

В январе 2023, 2024 и 2025 годов в России было по 17 рабочих и 14 нерабочих дней, в 2022 году - 16 рабочих и 15 нерабочих, и только в 2021 году ситуация была как январе 2026 года - 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

Это связано с длинными новогодними каникулами, которые в 2026 году закончатся только 11 января. Первым рабочим днем 2026 года будет понедельник, 12 января, и россиян до конца месяца ждет три полных пятидневных рабочих недели.

Всего в 2026 году, как и в 2025 году, в России будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней. Так, при самых длинных за долгое время новогодних праздниках отдых на майские праздники в 2026 году будет короче, чем в предыдущие годы (1-3 и 9-11 мая).

13:46
Закон о круглогодичном призыве на военную службу в РФ вступил в силу
13:28
Мишустин поздравил сограждан с Новым годом и Рождеством
13:15
Председательство в ЕАЭС перешло к Казахстану
12:59
Работающие родители в России могут получить налоговый вычет 7% от НДФЛ 13%
12:45
Трамп намерен в 2026 году стремиться к установлению мира на земле
12:31
Le Nouvelliste: в Швейцарии при взрыве на курорте погибли около 40 человек
12:15
Кипр на полгода принял председательство в Совете ЕС
11:59
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, несущих службу в РФ
11:37
В России начался самый "нерабочий" за пять лет январь
11:20
Россия принимает председательство в ОДКБ в 2026 году
