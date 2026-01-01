Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, несущих службу в РФ

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поздравил с Новым годом солдат и офицеров Корейской народной армии, принимающих участие в зарубежных операциях, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России", - подчеркнул он. Ким Чен Ын призвал солдат КНА оставаться храбрыми. "За братский российский народ, за высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства", - указал он.

"От имени нашей партии и государства, от имени нашего народа, офицеров и солдат всей армии, родителей, жен и детей я передаю новогоднее поздравление всем командирам и бойцам войск зарубежной операции", - отметил лидер КНДР. "Хотя сейчас, в эти минуты, вы воюете далеко от родины, но все время находитесь близко к сердцу нашей партии и народа как гордые сыновья родины", - добавил он.

"Я чувствую сильную тоску по вам, товарищи, вы по приказу родины находитесь в полной боеготовности на далеких огневых позициях за рубежом даже в эти минуты, когда вся страна охвачена праздничным настроением по случаю Нового года", - заявил Ким Чен Ын, выразив надежду на скорую встречу с солдатами и офицерами КНА и призвав их помнить о своей безопасности.

12 декабря Ким Чен Ын сообщил, что участие частей Корейской народной армии в освобождении Курской области РФ от украинских формирований подчеркнуло статус КНДР на мировой арене. Тогда же отмечалось, что военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка вернулись в КНДР после выполнения боевого приказа Трудовой партии Кореи в Курской области.