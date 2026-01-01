Кипр на полгода принял председательство в Совете ЕС

Республика Кипр с 1 января на полгода стала председателем в Совете ЕС, переняв эстафету у Дании. Это уже второй по счету период председательства Кипра в ЕС. Впервые остров пребывал в этой роли во второй половине 2012 года.

Ранее президент Кипра Никос Христодулидис заявлял, что его страна получает полномочия главы Совета ЕС "на фоне острых геополитических потрясений и непредсказуемости". Он отмечал, что Кипр будет вести работу над укреплением автономии сообщества, которая, по словам президента, является "необходимым следующим шагом в развивающемся проекте европейской интеграции".

Христодулидис считает, что "более автономный союз продемонстрирует необходимую внутреннюю силу для сотрудничества с внешними партнерами, когда это возможно, а также будет действовать независимо, когда это необходимо".

Он также назвал пять взаимосвязанных целей на этом пути: обеспечение безопасности и укрепление обороны, повышение готовности к кризисам, рост конкурентоспособности и большая открытость миру, продвижения всеобщих ценностей, формирование бюджета, который поддерживал бы существование самодостаточного объединения.