Le Nouvelliste: в Швейцарии при взрыве на курорте погибли около 40 человек

При взрыве в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии погибли около 40 человек. Об этом информировала газета Le Nouvelliste.

По данным издания, погибли около 40 человек, не менее 100 получили ранения.