Общество
Le Nouvelliste: в Швейцарии при взрыве на курорте погибли около 40 человек
1 января 2026 / 12:31
© Kittyfly/ Shutterstock/ FOTODOM, архив/ТАСС
При взрыве в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии погибли около 40 человек. Об этом информировала газета Le Nouvelliste.
По данным издания, погибли около 40 человек, не менее 100 получили ранения.