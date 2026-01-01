Трамп намерен в 2026 году стремиться к установлению мира на земле

Президент США Дональд Трамп в 2026 году будет стремиться к установлению мира на земле. Об этом он заявил вечером 31 декабря в начале приема в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

На вопрос о том, есть ли обещания, которые он дал себе перед наступлением Нового года, американский лидер ответил: "Да, есть. Мир на земле". Вместе с тем он воздержался от ответов на вопросы о том, готовы ли США направить свои войска на Украину, а также о том, какую роль сыграло ЦРУ в нанесении удара по Венесуэле. Трамп только улыбнулся и сказал журналистам: "Спасибо".

Ранее Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Киев обсуждает с Трампом размещение американских войск на Украине. Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на территории Украины.