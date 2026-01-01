Работающие родители в России могут получить налоговый вычет 7% от НДФЛ 13%

В России работающие родители двух и более детей получают право на семейный налоговый вычет в размере 7% из 13% НДФЛ. Соответствующий закон вступил в силу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Ожидается, что выплата затронет порядка 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 10 млн детей.

Выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. Размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

Граждане, которым положен такой вычет, смогут подать заявление о его назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Выплата будет производиться каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются в образовательной организации на очном отделении. При этом у заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Семейный вычет не учитывается при определении права на получение других выплат и предоставлении мер поддержки.