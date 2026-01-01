Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 января 2026 / 15:42
КОТИРОВКИ
USD
01/01
78.2267
EUR
01/01
92.0938
Новости часа
Болгария с 1 января переходит с лева на евро Закон о круглогодичном призыве на военную службу в РФ вступил в силу
Москва
1 января 2026 / 15:42
Котировки
USD
01/01
78.2267
0.0000
EUR
01/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Работающие родители в России могут получить налоговый вычет 7% от НДФЛ 13%
1 января 2026 / 12:59
Работающие родители в России могут получить налоговый вычет 7% от НДФЛ 13%
© Артем Геодакян/ ТАСС

В России работающие родители двух и более детей получают право на семейный налоговый вычет в размере 7% из 13% НДФЛ. Соответствующий закон вступил в силу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Ожидается, что выплата затронет порядка 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 10 млн детей.

Выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. Размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

Граждане, которым положен такой вычет, смогут подать заявление о его назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Выплата будет производиться каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются в образовательной организации на очном отделении. При этом у заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Семейный вычет не учитывается при определении права на получение других выплат и предоставлении мер поддержки.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:59
Болгария с 1 января переходит с лева на евро
13:46
Закон о круглогодичном призыве на военную службу в РФ вступил в силу
13:28
Мишустин поздравил сограждан с Новым годом и Рождеством
13:15
Председательство в ЕАЭС перешло к Казахстану
12:59
Работающие родители в России могут получить налоговый вычет 7% от НДФЛ 13%
12:45
Трамп намерен в 2026 году стремиться к установлению мира на земле
12:31
Le Nouvelliste: в Швейцарии при взрыве на курорте погибли около 40 человек
12:15
Кипр на полгода принял председательство в Совете ЕС
11:59
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных КНДР, несущих службу в РФ
11:37
В России начался самый "нерабочий" за пять лет январь
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения