Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Политика
Председательство в ЕАЭС перешло к Казахстану
1 января 2026 / 13:15
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от Белоруссии к Казахстану.
В 2026 году представители Казахстана будут координировать руководящие органы этой международной организации, а в мае Астана примет заседание Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров стран - участниц.
На сегодняшний день в ЕАЭС входят пять стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Председательство к ним переходит поочередно на год.