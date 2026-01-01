Председательство в ЕАЭС перешло к Казахстану

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от Белоруссии к Казахстану.

В 2026 году представители Казахстана будут координировать руководящие органы этой международной организации, а в мае Астана примет заседание Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров стран - участниц.

На сегодняшний день в ЕАЭС входят пять стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Председательство к ним переходит поочередно на год.