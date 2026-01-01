Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
/ Ближнее зарубежье / Политика / Евразийский союз / Политика и религия
Политика
Председательство в ЕАЭС перешло к Казахстану
1 января 2026 / 13:15
Председательство в ЕАЭС перешло к Казахстану
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло от Белоруссии к Казахстану.

В 2026 году представители Казахстана будут координировать руководящие органы этой международной организации, а в мае Астана примет заседание Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров стран - участниц.

На сегодняшний день в ЕАЭС входят пять стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Председательство к ним переходит поочередно на год. 

