Общество
Мишустин поздравил сограждан с Новым годом и Рождеством
1 января 2026 / 13:28
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Новым годом и Рождеством, отметив, что эти праздники объединяют всех счастьем и вдохновением. Текст телеграммы размещен на сайте кабмина.
"Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперед", - сказано в послании премьера.
Мишустин также пожелал россиянам счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания в 2026 году.