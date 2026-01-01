Мишустин поздравил сограждан с Новым годом и Рождеством

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Новым годом и Рождеством, отметив, что эти праздники объединяют всех счастьем и вдохновением. Текст телеграммы размещен на сайте кабмина.

"Пусть наступающий год станет временем созидания, исполнения желаний. Успешным для России, а значит, и для каждого из нас. И рядом будут те, кто всегда поддерживает, помогает идти вперед", - сказано в послании премьера.

Мишустин также пожелал россиянам счастья, здоровья, благополучия и взаимопонимания в 2026 году.