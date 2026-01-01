Закон о круглогодичном призыве на военную службу в РФ вступил в силу

Закон о возможности призыва на срочную службу в течение календарного года вступил в силу с начала 2026 года.

Законом предполагается, что с 1 января 2026 года в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Вместе с тем отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Устанавливаются также особые сроки отправки на военную службу по призыву для жителей сельской местности - с 15 октября по 31 декабря, педагогических работников образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, жителей отдельных районов Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве для прохождения военной службы в новом 2026 году. Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2026 года устанавливается призвать на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек.