Болгария с 1 января переходит с лева на евро

Болгарский лев - национальная валюта, которую государство использовало на протяжении 145 лет, уходит в историю. С 1 января 2026 года Болгария переходит на евро.

Такое историческое событие гражданами страны оценивается неоднозначно, тем более что решение о введении евро было принято на уровне политического большинства, а неоднократные требования о проведении национального референдума по этому вопросу были блокированы.

В июле в Европарламенте предложение о вступлении Болгарии в еврозону поддержал 531 депутат, против высказались 69, 79 воздержались, а министры финансов стран ЕС вступление балканской страны в еврозону поддержали единогласно.

Болгария 1 января стала 21 государством - членом еврозоны. За месяц до введения евро в Болгарии началась продажа комплектов европейских монет, комплект стоимостью 20 левов был доступен всем желающим.

В январе в Болгарии можно будет использовать и левы, которые будут постепенно изыматься из оборота, и евро. В течение полугода бесплатно обменять национальную валюту на европейскую можно будет в банках, а в дальнейшем и неограниченно долго - только в кассах Болгарского народного банка.

Выведенные из оборота левы будут утилизированы.