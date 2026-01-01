Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
На востоке Пакистана в ДТП с автобусом погибли не менее 14 человек
1 января 2026 / 14:15
© AP Photo/ K.M. Chaudary, архив/ТАСС
Не менее 14 человек погибли, еще 29 пострадали при ДТП с автобусом в округе Джанг восточной пакистанской провинции Пенджаб. Об этом со ссылкой на полицию информировала газета The Express Tribune.
Сообщается, что минивэн, пытаясь обогнать трактор, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором студенты местного университета ехали на спортивные соревнования в Лахор. В результате лобового столкновения 9 человек погибли на месте, еще 5 скончались позднее в больнице. Состояние троих из 29 пострадавших оценивается как критическое.
Полиция инициировала расследование обстоятельств трагедии.