На востоке Пакистана в ДТП с автобусом погибли не менее 14 человек

Не менее 14 человек погибли, еще 29 пострадали при ДТП с автобусом в округе Джанг восточной пакистанской провинции Пенджаб. Об этом со ссылкой на полицию информировала газета The Express Tribune.

Сообщается, что минивэн, пытаясь обогнать трактор, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором студенты местного университета ехали на спортивные соревнования в Лахор. В результате лобового столкновения 9 человек погибли на месте, еще 5 скончались позднее в больнице. Состояние троих из 29 пострадавших оценивается как критическое.

Полиция инициировала расследование обстоятельств трагедии.