Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Экономика
В России размер МРОТ вырос до 27 тыс. рублей
1 января 2026 / 14:30
© Александр Рюмин/ ТАСС
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 27 093 рублей. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2026 года.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Изменения внесены в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".
С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. Увеличение МРОТ поспособствует обеспечению повышения зарплаты для порядка 4,6 млн работников.
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обращал внимание, что МРОТ в 2026 году практически на треть превысит установленный в стране прожиточный минимум.