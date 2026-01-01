В России размер МРОТ вырос до 27 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 27 093 рублей. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2026 года.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Изменения внесены в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. Увеличение МРОТ поспособствует обеспечению повышения зарплаты для порядка 4,6 млн работников.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обращал внимание, что МРОТ в 2026 году практически на треть превысит установленный в стране прожиточный минимум.