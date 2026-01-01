В Амстердаме пожар уничтожил 150-летнюю церковь

В центре Амстердама пожар уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк, сообщает портал NH Nieuws. Отмечается, что памятник архитектуры не подлежит восстановлению.

По данным портала, возгорание произошло около часа ночи, огонь быстро охватил все строение. Причины пожара пока не установлены. Существует опасность обрушения здания.

Ввиду опасности распространения огня на соседние дома несколько десятков их жителей были эвакуированы.

Вонделкерк - неоготическая церковь, построенная в 1872-1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса, проектировавшего здания Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме. Здание является объектом национального культурного наследия Нидерландов. В последние годы церковь функционировала как культурное пространство, в ней проходили выставки, концерты и общественные мероприятия.