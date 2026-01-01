Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 января 2026 / 17:13
В России вступил в силу новый официальный перечень профессий Трамп подверг критике получение Джорджем Клуни гражданства Франции
Москва
1 января 2026 / 17:13
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
В Амстердаме пожар уничтожил 150-летнюю церковь
1 января 2026 / 14:47
В Амстердаме пожар уничтожил 150-летнюю церковь
© RadioGenoa/ X/ТАСС

В центре Амстердама пожар уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк, сообщает портал NH Nieuws. Отмечается, что памятник архитектуры не подлежит восстановлению.

По данным портала, возгорание произошло около часа ночи, огонь быстро охватил все строение. Причины пожара пока не установлены. Существует опасность обрушения здания.

Ввиду опасности распространения огня на соседние дома несколько десятков их жителей были эвакуированы.

Вонделкерк - неоготическая церковь, построенная в 1872-1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса, проектировавшего здания Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме. Здание является объектом национального культурного наследия Нидерландов. В последние годы церковь функционировала как культурное пространство, в ней проходили выставки, концерты и общественные мероприятия. 

