Киргизия принимает председательство в ШОС

Киргизия, которая в 2026 году в четвертый раз в своей истории становится председателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), будет стремиться развивать финансовые механизмы организации, а также способствовать улучшению ее инфраструктуры. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров, комментируя переход председательства в ШОС к Киргизии.

"Председательство Кыргызстана пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию", приоритетом станет реализация потенциала экономического сотрудничества. В этом контексте Кыргызстан предлагает ускорить решение вопроса по учреждению действенного финансового механизма организации, включая создание Банка развития ШОС, Фонда развития и Инвестиционного фонда, содействуя таким образом региональной экономической интеграции", - указал он.

Вместе с тем киргизская сторона предлагает обратить особое внимание на транспортно-логистические и инфраструктурные вопросы. Кроме того, официальный Бишкек в 2026 году продолжит наращивать коллективные усилия, нацеленные на противодействие угрозам и вызовам безопасности государств - членов ШОС.

Киргизия также предлагает странам ШОС активизировать взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата и зеленой экономики через наращивание совместных зеленых проектов, так как последствия изменения климата стали уже не абстрактной угрозой, а реальностью.

Жапаров отметил, что в период председательства Киргизия предложит провести молодежный цифровой форум ШОС и готова вносить свой вклад в реализацию совместных инициатив, ориентированных на цифровую трансформацию на пространстве организации.